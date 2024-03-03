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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян

Источник:
The Telegraph UK
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Британские военнослужащие помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) запускать крылатые ракеты Storm Shadow по российским объектам, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, чем вызвал волну негодования в Великобритании.

Шольц сказал, что не намерен поставлять Украине ракеты Taurus, поскольку для этого потребуется непосредственное участие военных Бундесвера. При этом он отметил, что именно так Великобритания и Франция, отправившие своих солдат в зону конфликта, чтобы помогать украинцам запускать ракеты Storm Shadow.

В Британии сочли, что Шольц своими словами поставил под угрозу британских военных. «Это вопиющее раскрытие секретных данных призвано отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственными ракетами большой дальности. И Россия, несомненно, этим воспользуется, чтобы взобраться еще выше по лестнице эскалации», — сказал бывший председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд.

Тем временем на Шольца усиливается давление с требованием поставки Киеву дальнобойных ракет, которые позволят нарушить российские линии снабжения и не допустить сдачи новых украинских территорий.

Но канцлер Германии заявил, что немецкие военные не будут по примеру британских и французских коллег помогать ВСУ нацеливать ракеты на Россию.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

anubis77

Да ты один остался, с остальными согласовали уже. Не прогуливай больше, а то без тебя всё решат.

-CIIAPTAK-

он верит синагоге и в призраков))))

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

Asd10

Наверное речь о том, что украинские жинки прекрасно, на инстинктивнм уровне, понимают, что рожать для...