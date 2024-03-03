Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян

Британские военнослужащие помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) запускать крылатые ракеты Storm Shadow по российским объектам, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, чем вызвал волну негодования в Великобритании.

Шольц сказал, что не намерен поставлять Украине ракеты Taurus, поскольку для этого потребуется непосредственное участие военных Бундесвера. При этом он отметил, что именно так Великобритания и Франция, отправившие своих солдат в зону конфликта, чтобы помогать украинцам запускать ракеты Storm Shadow.

В Британии сочли, что Шольц своими словами поставил под угрозу британских военных. «Это вопиющее раскрытие секретных данных призвано отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственными ракетами большой дальности. И Россия, несомненно, этим воспользуется, чтобы взобраться еще выше по лестнице эскалации», — сказал бывший председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд.

Тем временем на Шольца усиливается давление с требованием поставки Киеву дальнобойных ракет, которые позволят нарушить российские линии снабжения и не допустить сдачи новых украинских территорий.

Но канцлер Германии заявил, что немецкие военные не будут по примеру британских и французских коллег помогать ВСУ нацеливать ракеты на Россию.