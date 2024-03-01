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Обнародована загадочная запись с затонувшего батискафа «Титан»

Источник:
Sibnet.ru
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Запись звуков, доносившихся с затонувшего батискафа «Титан», впервые представят в фильме «Катастрофа подлодки "Титан": Минута за минутой» (The Titan Sub Disaster: Minute by Minute).

Аудиозапись продюсерам документального фильма передали Военно-воздушные силы Канады. Их самолет, обследовавший район исчезновения батискафа, записал ритмичный стук, пишет Forbes со ссылкой на создателей картины.

Сообщения о стуке появились на второй день после катастрофы, но в фильме утверждается, что звук был зафиксирован в первый день. Он был слышен во время последующих вылетов. Это заставило спасателей полагать, что находившиеся на борту субмарины все еще живы.


Батискаф «Титан» пропал в июне 2023 года во время погружения к обломкам океанского лайнера «Титаник». На его борту были президент компании OceanGate (организует погружения) Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Обломки подлодки были обнаружены через четыре дня. Считается, что батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. Это произошло сразу же после погружения.

Загадки катастрофы «Титана»

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