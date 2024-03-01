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Денис Власенко сыграет императора Павла в историческом сериале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Съемки исторического сериала «Павел. Первый и последний» стартовали в Санкт-Петербурге, главную роль в проекте исполняет актер Денис Власенко, сообщила пресс-служба Первого канала.

Исторический сериал снимают для Первого канала. Став императором после долгих лет ожидания, Павел стремился избавиться от вседозволенности дворянства и улучшить жизнь крепостных и простых солдат, говорится в описании сюжета.

Режиссером сериала выступил Александр Котт. Кроме Власенко, в проекте также приняли участие Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Александр Чевычелов, Евгений Харитонов, Дарья Коныжева.

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«Перед нами стоит непростая задача – рассказать зрителю о самом противоречивом российском императоре и ответить на вопрос: Кто такой Павел I?», — цитирует Первый канал режиссера.

По словам Котта, большинство историков во многом относились к личности Павла скептически и даже предвзято. Поэтому съемочной группе пришлось перерыть все возможные исторические документы, поднять его переписки с матерью и женами.

На основе этого материала была написана история не об императоре, а в первую очередь о человеке.

Историческая драма «Павел. Первый и последний» выйдет на Первом канале, дата пока не определена.

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