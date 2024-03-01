Министр рассказал о судьбе электромобиля E-Neva

Запуск производства электромобиля E-Neva, разработанного оборонным концерном «Алмаз-Антей», запланирован на 2026 год, но это не быстрый процесс, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«"Алмаз-Антей" просто сегодня перегружен основными задачами, поэтому нужно распределить правильно силы. <...> Планировался 2026 год», — цитирует Мантурова ТАСС.

Электромобиль E-Neva был представлен в 2022 году. По словам создателей, машина сможет разогнаться до 100 километров в час за 8,5 секунды, дальность хода заявлена в 810 километров. Подробные технические характеристики не раскрывались.

Мантуров сравнивал E-Neva и Tesla, он говорил, что российский электрический кроссовер рассчитан на среднего покупателя.