Украина испугалась прорыва своей обороны

Украинские власти рассматривают сценарий, при котором летом 2024 года российская армия прорвет линию обороны ВСУ. Это произойдет, если западные союзники не увеличат поставки боеприпасов.

Согласно разведывательным данным, Россия сохраняет планы занять Киев и Одессу. Потеря Одессы обернется утратой канала экспорта зерна через Черное море, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству Украины.

Кроме того, переход этого города под контроль Москвы откроет российской армии доступ к границе с Молдавией, где власти непризнанного Приднестровья 28 февраля попросили помощи у России.

В настоящее время стратегия Украины состоит в том, чтобы попытаться удерживать линию фронта до второй половины года, когда она может получить истребители F-16. Также к этому времени должно увеличиться производство западных боеприпасов.

Только в этом случае ВСУ имеют шансы подготовить новое масштабное контрнаступление в 2025 году, отмечается в материале.