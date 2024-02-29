Сберегательный сертификат предложат россиянам вместо вкладов

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о введении нового инструмента вложений — Сберегательного сертификата для россиян.

Граждане смогут размещать свои средства в банках на срок до 3 лет. Средства будут застрахованы до порога в 2 миллиона 800 тысяч рублей — то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.

Президент отметил, что сертификат будет безотзывным, в результате банки смогут предлагать клиентам более высокий и выгодный процентный доход.

Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 миллиона рублей. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространят единый налоговый вычет.