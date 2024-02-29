Путин предложил изменить налоговую систему

Президент Владимир Путин в ходе послание Федеральному собранию поручил модернизировать налоговую систему. Ее новые контуры будут зафиксированы до 2030 года.

В частности, глава государства предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Одновременно с этим он предложил снизить нагрузку на семьи, в том числе за счет тех вычетов, о которых было сказано в послании.

Путин также поручил до 2025 года предусмотреть постепенное увеличение для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.

При этом президент предложил позволить некрупному бизнесу один раз в пять лет брать кредитные каникулы на шесть месяцев без ухудшения кредитной истории.