НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин предложил изменить налоговую систему

Источник:
Sibnet.ru
785 1

Президент Владимир Путин в ходе послание Федеральному собранию поручил модернизировать налоговую систему. Ее новые контуры будут зафиксированы до 2030 года.

В частности, глава государства предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Одновременно с этим он предложил снизить нагрузку на семьи, в том числе за счет тех вычетов, о которых было сказано в послании.

Путин также поручил до 2025 года предусмотреть постепенное увеличение для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.

При этом президент предложил позволить некрупному бизнесу один раз в пять лет брать кредитные каникулы на шесть месяцев без ухудшения кредитной истории.

Еще по теме
Сберегательный сертификат предложат россиянам вместо вкладов
Путин анонсировал двукратное увеличение МРОТ
Путин заявил о продлении программы маткапитала до 2030 года
Начались выплаты вкладчикам Киви‑банка
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия разработает аналог футбольного симулятора FIFA
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Украина предложит России мир: что известно о саммите в Женеве
Обсуждение (1)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Тело Алексея Навального передали матери
44
Макрон допустил отправку войск Запада на Украину
43
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
36
Медведев призвал любыми методами мстить Западу
35
Приднестровье запросило помощь России