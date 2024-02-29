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Путин анонсировал двукратное увеличение МРОТ

Источник:
Sibnet.ru
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году, сообщил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

«Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза — с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч», — сказал российский лидер.

1 января 2024 года в России выросли пенсии для неработающих пенсионеров и МРОТ, последний увеличился до 19 242 рублей, что на 18,5% больше, чем в 2023 году, в котором он составлял 16 242 рублей.

Президент отметил, что это отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. По оценке правительства, что в результате повышения МРОТ в 2024 году заработная плата вырастет у 4,8 миллиона человек.

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Экономика #Деньги
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