Путин заявил о продлении программы маткапитала до 2030 года

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года.

«О программе материнского капитала. Его размер постоянно индексируется. Предлагаю продлить программу как минимум до 2030 года», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что сейчас 630 тысяч рублей выдается от государства при рождении первенца. Еще 200 тысяч при рождении второго ребенка.

«Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года, деньги на это есть»,— добавил президент.