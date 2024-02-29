НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин заявил о продлении программы маткапитала до 2030 года

Источник:
Sibnet.ru
152 0

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года.

«О программе материнского капитала. Его размер постоянно индексируется. Предлагаю продлить программу как минимум до 2030 года», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что сейчас 630 тысяч рублей выдается от государства при рождении первенца. Еще 200 тысяч при рождении второго ребенка.

«Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года, деньги на это есть»,— добавил президент.

Еще по теме
Сберегательный сертификат предложат россиянам вместо вкладов
Путин предложил изменить налоговую систему
Путин анонсировал двукратное увеличение МРОТ
Начались выплаты вкладчикам Киви‑банка
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия разработает аналог футбольного симулятора FIFA
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Украина предложит России мир: что известно о саммите в Женеве
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Тело Алексея Навального передали матери
44
Макрон допустил отправку войск Запада на Украину
43
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
36
Медведев призвал любыми методами мстить Западу
35
Приднестровье запросило помощь России