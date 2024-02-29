Президент анонсировал запуск нового нацпроекта «Семья»

Одной из самых острых проблем России являются невысокие доходы семей с детьми, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Для решения этих проблем и увеличения показателей демографии в стране будет запущен новый национальный проект «Семья», сообщил глава государства. Всего для повышения демографии в регионы с низкими показателями рождаемости направят 75 миллиардов рублей.

Президент подчеркнул, что на демографию влияет не только экономика, но и жизненные ориентиры, которые закладываются в семьи. Для России поддержка семей с детьми является «нравственным выбором».

«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал Путин.

Российский лидер подтвердил, что программу семейной ипотеки продлят до 2030 года с сохранением базовых параметров. Также до этого срока продлят программу материнского капитала.