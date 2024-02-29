Путин рассказал о новейших ударных комплексах России

Президент России Владимир Путин в начале своего послания к Федеральному Собранию сделал акцент на новейших российских ударных комплексах, часть из которых уже применяется в ходе специальной военной операции.

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» эффективно используется в зоне спецоперации, сказал Путин. «В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система уже в строю», — отметил российский лидер.

По его словам, завершаются испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». «Они подтвердили свои уникальные характеристики», — уточнил он.

В войска поставлены ракеты «Сармат». Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве, добавил Путин.

«Работа над новыми вооружениями в России продолжается, скоро о них услышат», — подчеркнул российский лидер.