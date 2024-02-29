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Начались выплаты вкладчикам Киви‑банка

Источник:
Sibnet.ru
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви-банка, сообщила пресс-служба АСВ.

«Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее — агентство) сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Киви-банк (АО) (г. Москва)», — сказано в сообщении.

Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться через банк «Уралсиб», действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

При этом выплата возмещения будет осуществляться до даты завершения ликвидационных процедур в отношении Киви-банка, отметили в пресс-службе.

Ранее АСВ оценило размер страховой ответственности в 4,3 миллиарда рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и 9 тысяч юридических лиц.

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