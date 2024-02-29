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Экс-боец «Вагнера» осужден за сексуальное насилие над девочками

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский областной суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за сексуализированное насилие над двумя школьницами, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. В деле фигурировал бывший боец ЧВК «Вагнер».

Весной 2023 года мужчина в военной форме с шевроном ЧВК «Вагнер» совершил насильственные действия сексуального характера над девочками 11 и 12 лет недалеко от железнодорожной станции «Сеятель». Он угрожал им гранатой и оружием.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Затем восемь лет ему нельзя заниматься работой, связанной с несовершеннолетними.

По данным телеграм-канала «Сибирский экспресс», речь идет о 42-летнем Сергее Шахматове. Он был судим по статьям о мошенничестве и краже и поступил на службу в ЧВК «Вагнер» из колонии.

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ЧП #Криминал #Новосибирск
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