Экс-боец «Вагнера» осужден за сексуальное насилие над девочками

Новосибирский областной суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за сексуализированное насилие над двумя школьницами, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. В деле фигурировал бывший боец ЧВК «Вагнер».

Весной 2023 года мужчина в военной форме с шевроном ЧВК «Вагнер» совершил насильственные действия сексуального характера над девочками 11 и 12 лет недалеко от железнодорожной станции «Сеятель». Он угрожал им гранатой и оружием.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Затем восемь лет ему нельзя заниматься работой, связанной с несовершеннолетними.

По данным телеграм-канала «Сибирский экспресс», речь идет о 42-летнем Сергее Шахматове. Он был судим по статьям о мошенничестве и краже и поступил на службу в ЧВК «Вагнер» из колонии.