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Определены экстрасенсы второго четвертьфинала «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Новая тройка экстрасенсов сразится во втором четвертьфинале шоу «Экстрасенсы. Реванш», один участник покинет проект.

Экстрасенсы Соня Егорова, Татьяна Ларина и Ольга Якубович поборются во втором четвертьфинале «Реванша», пройдут дальше только двое.

В первом четвертьфинале проект покинул Никита Турчин, а победителями стали Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова.

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» выходит на ТНТ по субботам. Победитель проекта автоматически попадет в состав участников «Экстрасенсы. Битва Сильнейших».

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Топ комментариев

scorpion2777

Весеннего обострения у всяких данилонов, иркутов, максов и прапорщиков из барнаполя.

mosquito__2010

Ты тут срач разводишь потому что работу найти не можешь ?

snoo

бееедненький, скучаешь по любимому галкину?

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.