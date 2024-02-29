Определены экстрасенсы второго четвертьфинала «Экстрасенсы. Реванш»

Новая тройка экстрасенсов сразится во втором четвертьфинале шоу «Экстрасенсы. Реванш», один участник покинет проект.

Экстрасенсы Соня Егорова, Татьяна Ларина и Ольга Якубович поборются во втором четвертьфинале «Реванша», пройдут дальше только двое.

В первом четвертьфинале проект покинул Никита Турчин, а победителями стали Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова.

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» выходит на ТНТ по субботам. Победитель проекта автоматически попадет в состав участников «Экстрасенсы. Битва Сильнейших».