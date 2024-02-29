Утечка воздуха произошла на российском сегменте МКС

Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в «Роскосмосе».

«Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме», — уточнили в госкорпорации.

В среду руководитель программы Международной космической станции в НАСА Джоэль Монтальбано заявил об утечке на МКС. Она расположена «в кормовой части российского сервисного модуля», где происходит стыковка грузовых кораблей «Прогресс», приводит его слова РИА Новости.

«Устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа», — добавили в госкорпорации.

В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. После этого официально не сообщалось об обнаружении новых источников утечки в корпусе Международной космической станции или их устранении.