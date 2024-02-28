Рик Граймс из «Ходячих» приблизился к прототипу из комикса

Спин-офф «Ходячие мертвецы: Выжившие», посвященный истории Рика Граймса и его жены Мишонн, вышел на экраны.

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В первом эпизоде главный герой пытался бежать из плена Гражданской республики, в котором провел уже несколько лет после похищения, и лишил себя руки, за которую был проволокой привязан к своему надзирателю. Сбежать это ему не помогло.

Это событие приблизило персонажа к прототипу из комикса, где Рик потерял правую кисть. Ее почти в самом начале истории отрубил губернатор Вудбери, когда герой отказался выдать местоположение своего лагеря.

Последний раз зрители видели Рика в основном шоу в конце девятого сезона. Таинственный вертолет подобрал его раненного и унес в неизвестном направлении. В десятом сезоне его жена Мишонн заподозрила, что муж может быть жив, и отправилась на его поиски.

Кадры с персонажами показали в конце финальной серии «Ходячих мертвецов». Зрители увидели, как Рик безуспешно пытается сбежать, а Мишонн продолжает его разыскивать.

Это не первый спин-офф, вышедший после завершения основной ветки. Главное шоу разделилось на три. «Мертвый город» показал Мэгги и Нигана, разыскивающих на Манхэттене похищенного Хершиля. «Дэрил Диксон» посвящен путешествию героя во Франции, где тот неведомо как оказался.

Зрители увидели пока две серии «Выживших», но сериал уже получил 87% одобрения на Rotten Tomatoes. Это выше, чем у других спин-оффов. Особенно критикам понравились главные герои.

В будущем создатели планируют собрать героев спин-оффов вместе. Ранее куратор проекта Скотт М. Гимпл сообщал, что у сериалов появятся сюжетные связи. Он добавил, что уже начал «прописывать эти пути».

Сейчас вселенная «Ходячих мертвецов» включает шесть спин-оффов. Это «Бойтесь ходячих мертвецов», «Истории ходячих мертвецов», «Мир за пределами», «Ходячие мертвецы: Мертвый город», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и «Ходячие мертвецы: Выжившие».