Хакеры взломали Epic Games

Хакерская группировка Mogilevich сообщила в даркнете о взломе платформы Epic Games. Злоумышленники утверждают, что им удалось похитить 189 гигабайт данных, включая пароли, адреса электронной почты, платежные сведения, а также исходные коды проектов.

Хакеры пока не предоставили материалы, подтверждающего факт атаки. Украденные данные участники Mogilevich хотят продать до 4 марта 2024 года. Что будет со сведениями в случае отсутствия покупателей, не сообщается.

Компания пока не прокомментировала инцидент. Однако аналитики уже порекомендовали геймерам, у которых есть аккаунт на epicgames.com, перестраховаться и сменить пароль от своей учетной записи на платформе.

Epic Games известна как создатель игры Fortnite и движка Unreal Engine. Также компании принадлежит сервис цифровой дистрибуции игр Epic Games Store, который является главным конкурентом Steam.