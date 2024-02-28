Онлайн-покупки россиян обложат единой пошлиной

Российские власти намерены отменить порог беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом, который в настоящее время составляет 1000 евро. Все покупки планируется обложить единым сбором в 5%.

Главы государств, входящих в ЕАЭС, уже одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс о трансграничной торговле, дающие право отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза для онлайн-покупок, пишут «Известия».

Минфин России считает подобный шаг экономически обоснованными, а вопрос изменений, которые позволят их осуществить, уже обсуждается в Евразийской экономической комиссии, отмечается в материале.

Сейчас для товаров дешевле порога в 1000 евро и весящих менее 31 килограмма пошлины не предусмотрены, а при его превышении взимается 15% от стоимости продукции. Мера была введена весной 2022 года. До этого порог составлял 200 евро.

Текущие правила действуют до 1 апреля 2024 года. Если до этой даты страны ЕАЭС не примут согласованное решение по изменению правил, порог автоматически снизится до прежних 200 евро.