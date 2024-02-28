Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать присутствие натовских спецназовцев на украинской территории, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источник в европейских военных кругах.

«Все знают, что западные войска специального назначения на Украине. Они просто еще не признали это официально», — заявил источник. Он добавил, что заявление Макрона было направлено на «создание неопределенности» в отношениях с Россией.

Ранее Макрон по итогам прошедшей в Париже конференции допустил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Президент Франции заявил, что государства Запада «сделают все, что необходимо», чтобы не допустить победы России.