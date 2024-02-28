Вернувшихся в Россию артистов‑иноагентов пообещали наказать

Глава СКР Александр Бастрыкин сказал, что ждет артистов-иноагентов, если они вернутся в Россию.

«Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия ВС России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. Если они вернутся в РФ, то им придется ответить по закону», — цитирует Бастрыкина ТАСС.

По слова главы СКР, такие знаменитости показали свою неблагонадежность. «Отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, посещающих их концерты».

«Как известно, предателям нигде не рады», — отметил председатель СК.