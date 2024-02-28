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Умер последний председатель Совета министров Советского Союза

Источник:
Sibnet.ru
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Последний председатель советского правительства Николай Рыжков
Последний председатель советского правительства Николай Рыжков
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Последний председатель Совета министров Советского Союза Николай Рыжков умер на 95-м году жизни, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, она давно была знакома с Рыжковым, долго работала вместе в Совете Федерации, и его смерть для нее стала «большим личным потрясением». «Светлая и долгая память ему», — написала она.

Николай Рыжков — советский и российский государственный деятель. Родился 28 сентября 1929 года. С 1985 года по 1991 год занимал должность председателя Совета министров СССР. Был членом политбюро ЦК КПСС. С 2003 по 2023 год был членом Совета Федерации.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

GammiPluh

Им сразу говорили что изоленты не хватит

c2h5oh76

да ты что? он там еще воюет наверняка, вы все врете

c2h5oh76

такого тупого суицыда, я тут еще не встречал