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Новый музыкальный лейбл «Дружба мьюзик» займется треками для кино

Источник:
Sibnet.ru
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Студия звукозаписи
Фото: © Sibnet.ru

Субхолдинг ГПМ РТВ объявил о запуске музыкального лейбла «Дружба мьюзик», который соберет библиотеки фонограмм, используемых в производстве сериалов и шоу.

На момент запуска библиотека лейбла «Дружба мьюзик» насчитывает около 2,7 тысячи единиц контента: это музыка, написанная по заказу ГПМ РТВ для шоу и сериалов, и новая оригинальная музыка, сгенерированная нейросетями.

Новый лейбл возглавил Денис Дубовик, который выступал музыкальным продюсером сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Красный 5», «Плейлист волонтера», «Актрисы», «Перевал Дятлова», «Измены», «Полицейский с Рублевки».

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Первым саундтреком от нового лейбла станет музыка к сериалу «Киберпапа» с Юлией Пересильд и Александром Робаком, который производится ТНТ совместно с Premier и компанией 123 Production.

«"Дружба Мьюзик" будет первым лейблом, у которого есть прямая связь с крупными медиаплощадками для продвижения артистов и их музыки. Музыка артистов лейбла будет доступна не только для всех проектов внутри ГПМ РТВ, но и для внешнего рынка», — цитирует пресс-служба ТНТ Дубовика.

В результате производители кино, сериалов и шоу получат доступ к огромному количеству разнообразных треков, а аудитории откроется больше свежей и интересной музыки, отметил он.

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