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Депутат объяснил массовый сбой в соцсетях работами Роскомнадзора

Источник:
Sibnet.ru
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Массовый сбой в работе соцсетей и мессенджеров в России 27 февраля произошел из-за действий Роскомнадзора по обеспечению блокировки «ряда сайтов, платформ, недружественных сервисов», к которым со временем ограничат доступ, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

«Это просто работа и настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к этим платформам. <...> Роскомнадзор провел эту проверку для того, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — сказал Ткачев телеканалу «Дума ТВ».

Сбой в работе разрешенных сервисов депутат объяснил тем, что в рамках перенастроек Роскомнадзора «ряд систем могут падать».

Пользователи сообщали о проблемах в работе Telegram, YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте». В то же время некоторые сервисы, заблокированные в России, какое-то время открывались без VPN.

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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7