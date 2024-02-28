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Белый дом назвал Авдеевку критически важной для Украины

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала Авдеевку критически важным городом на фоне заявление Киева о том, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения для Украины.

«Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома.

Жан-Пьер привела бегство Вооруженных сил Украины из Авдеевки как доказательство «плачевной ситуации, которая складывается в последнее время из-за бездействия Конгресса» США.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что Киев может потерять контроль и над другими городами после взятия Авдеевки российскими войсками.

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Политика #Мир
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