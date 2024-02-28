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Премьеру фильма «Мальвина» с Ивлеевой отложили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мальвина»

Фильм «Мальвина», где одну из главных ролей сыграла блогер Анастасия Ивлеева, должен был выйти в прокат 28 марта. Но релиз перенесли на неопределенную дату.

Фильм все еще находится в постпродакшне. Новая дата выхода пока не определена, сообщает ТАСС.

В центре сюжета «Мальвины» 30-летняя женщина Вася, которая совершенно не знает, чего хочет в жизни. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства Мальвина, которая толкает героиню на поиски ее детской любви.

Ивлеева сыграла роль воображаемой Мальвины, а роль основой героини исполнила Марина Васильева. Также в комедии снялся Никита Ефремов.

Ранее об отказе в прокате «Мальвины» ходили слухи на фоне скандала вокруг Ивлеевой, когда блогер устроила «голую» вечеринку.

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