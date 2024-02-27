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Гимнастка-чемпионка пожаловалась на питание на тренировочной базе

Источник:
Sibnet.ru
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Гимнастка Ангелина Мельникова
Фото: © @gelyamelnikova

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое».

«Мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты», — написала Мельникова в соцсетях.

Гимнастка показала, что обедает супом с кусочком черного хлеба и салатом из нескольких кружочков огурца, долек помидоров и цветной капусты. Также можно было взять четвертинку грейпфрута.

По словам Мельниковой, качество питания сильно упало во времена ковида. «Грустно, печально, верните былое», — призвала спортсменка.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. Также на ее счету серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

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