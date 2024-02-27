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Сервисы «Яндекса» стали доступны без пароля

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» объявил о расширении возможностей авторизации «Яндекс ID». Теперь входить на фирменные сервисы и внешние сайты можно по отпечатку пальца или по лицу без ввода паролей.

Новый беспарольный способ входа стал доступен благодаря внедрению веб-стандарта WebAuthn, сообщает пресс-служба компании. Он соответствует самым высоким требованиям безопасности и конфиденциальности.

Отмечается, что такая технология не позволяет воспроизвести ключ со стороннего устройства или его подделать. При этом «Яндекс ID» не имеет доступа к информации о лице и отпечатке пользователя — эти данные хранятся на устройстве и никуда не передаются.

Чтобы подключить новую функцию, нужно войти в личный кабинет «Яндекс ID» и создать ключ для устройства в разделе «Вход по лицу или отпечатку». Один аккаунт может иметь максимум десять ключей для разных устройств.

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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.