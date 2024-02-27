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Поколение Y оказалось самым пьющим

Источник:
Sibnet.ru
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Поколение Y, или миллениалы, покупает алкоголь чаще, чем поколения X и Z, следует из исследования сети винотек SimpleWine.

Миллениалы (люди 25-44 лет) чаще других приобретают алкогольную продукцию — 23% опрошенных делают это раз в неделю, приводит «Лента.ру» результаты опроса SimpleWine. Так же часто покупают спиртное 17% поколения X (люди 45-56 лет). А выпивающие зумеры (люди 18-24 лет) приобретают алкоголь реже — 2-3 раза в месяц (13% респондентов).

Большинство зумеров (35%) вообще не покупают алкоголь. Среди поколения X таких 16%, а поколения Y — 14%.

Представители всех поколений из тихих вин предпочитают полусладкое (64-72% опрошенных). Популярность полусухого и сухого — в два раза меньше. Игристому вину симпатизируют по 22% X, Y и Z.

Чем отличаются поколения X, Y и Z

Самые молодые участники опроса ответили, что не употребляют и не любят такие напитки, как коньяк, арманьяк и бренди (11%). В это же время миллениалы и «иксы» употребляют их в схожем количестве — 20,5 и 22% соответственно.

Текилу больше всех предпочитают зумеры (9%). На поколения Y и X приходятся 6% и 2% соответственно.

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Жизнь #Здоровье
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