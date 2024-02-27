Кремль отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину

Конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран Североатлантического альянса появятся на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — цитирует РБК Пескова.

По итогам саммита в Париже, который прошел накануне, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину.

Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО — это нечто новое, подчеркнул Песков. При этом, отметил он, у западных стран нет консенсуса по вопросу отправки контингентов из стран НАТО на Украину.

«Целый ряд стран — участниц этого мероприятия, которое было в Париже, они сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальные опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечение уже на поле боя», — подчеркнул Песков.