НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину

Источник:
РБК
400 6

Конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран Североатлантического альянса появятся на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — цитирует РБК Пескова.

По итогам саммита в Париже, который прошел накануне, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину.

Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО — это нечто новое, подчеркнул Песков. При этом, отметил он, у западных стран нет консенсуса по вопросу отправки контингентов из стран НАТО на Украину.

«Целый ряд стран — участниц этого мероприятия, которое было в Париже, они сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальные опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечение уже на поле боя», — подчеркнул Песков.

Тема: Военная операция на Украине
Макрон допустил отправку войск Запада на Украину
Воюющий за Россию американец поднял в Авдеевке флаг США
Боррель предрек скорое решение конфликта на Украине
Страны G7 пообещали заставить Россию заплатить Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия официально переименовала Киев
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Путин преподал Блинкену урок истории
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
Обсуждение (6)
Картина дня
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
Кремль отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину
ФСБ предотвратила теракт с использованием вещества BZ
Курс биткойна обновил многолетний максимум
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7