Масштабный сбой произошел в работе Telegram

Масштабные сбои наблюдаются в работе мессенджера Telegram на территории России, следует из данных сервиса «Сбой.РФ».

Пользователи начали сообщать о проблемах примерно в 12.35 по московскому времени. Telegram перестал работать в некоторых регионах России. В частности, мессенджер недоступен в регионах Сибири, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас количество жалоб превышает 6,5 тысячи. Больше всего жалоб поступило из Москвы — порядка 35%. На втором месте Санкт-Петербург — 16%. Далее идут Краснодарский край — 4%, а также Татарстан — 3%.

«Проблема наблюдается как у провайдеров, так и у мобильных операторов. Зайти можно только через VPN», — говорится в сообщении в официальном канале мессенджера.

Сотрудники центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, также зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram на территории России.