Стратегические ракетные комплексы заметили ночью в Москве

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Очевидцы заметили ночью на улицах Москвы передвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс».
ПГРК, предназначенные для нанесения стратегических ядерных ударов, передвигались по столичным улицам вместе с многоцелевой машиной сопровождения, сообщили очевидцы.
«Ярсы» направлялись в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы, рассказали РИА Новости в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» совершает марш из города Тейково Ивановской области.