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Стратегические ракетные комплексы заметили ночью в Москве

Источник:
РИА Новости
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Очевидцы заметили ночью на улицах Москвы передвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс».

ПГРК, предназначенные для нанесения стратегических ядерных ударов, передвигались по столичным улицам вместе с многоцелевой машиной сопровождения, сообщили очевидцы.

«Ярсы» направлялись в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы, рассказали РИА Новости в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» совершает марш из города Тейково Ивановской области.

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