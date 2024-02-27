Стратегические ракетные комплексы заметили ночью в Москве

Очевидцы заметили ночью на улицах Москвы передвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс».

ПГРК, предназначенные для нанесения стратегических ядерных ударов, передвигались по столичным улицам вместе с многоцелевой машиной сопровождения, сообщили очевидцы.

«Ярсы» направлялись в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы, рассказали РИА Новости в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» совершает марш из города Тейково Ивановской области.