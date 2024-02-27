Байден заявил о скором достижении соглашения по Газе

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта, такую уверенность выразил президент США Джо Байден.

«Мой помощник по национальной безопасности [Джейк Салливан] говорит мне, что мы близки [к соглашению о прекращении огня], но мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня», — цитирует ТАСС Байдена.

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Ранее СМИ узнали, что на консультациях в Париже был достигнут прогресс после того, как Израиль получил предложение, согласно которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле.

Прогресс может привести к более серьезным переговорам о заключении соглашения в ближайшие несколько дней.