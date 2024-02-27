Виктория Боня посмеялась над предложением о сексе за миллион

Блогер Виктория Боня рассказала, как ей предложили заняться сексом за 1 миллион рублей, но это оказалось для нее слишком маленькой суммой.

Боня недавно размышляла, что мужчины на нее уже реже обращают сексуальное внимание. Но ей сделали интересное предложение.

«Мне предлагают секс за деньги. Я даже не знаю, радоваться или горевать. Я пока не могу определиться. За миллион рублей, ребят», — посмеялась Боня.

Блогер отметила, что одна ее рекламная публикация в соцсети стоит 1,5 миллиона рублей. И возмутилась, как ей вообще могли предложить за секс такую низкую цену.