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Путин поздравил бойцов Сил специальных операций

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы Сил специальных операций (ССО) смело и решительно действуют на самых опасных участках СВО, заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня ССО.

«На самых опасных участках — на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках — вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», — сказал Путин.

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По его словам, бойцов и командиров ССО всегда отличала особая закалка. Так, они защищали жителей Крыма и Севастополя, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии.

Он отметил, что решение о создании Сил специальных операций «было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы» и они стали мощной ударной силой российской армии.

ССО, как самостоятельная группировка сил ВС РФ, были сформированы в конце 2008 года. День Сил специальных операций был установлен указом президента России Владимира Путина от 26 февраля 2015 года.

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