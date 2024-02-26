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Популярные пищевые добавки запретили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу 19 пищевых добавок запретят использовать в России с 27 февраля. В частности, в черный список попал популярный натуральный подсластитель стевия.

Решение принято Евразийской экономической комиссией, соответствующие правки обсуждались в течение восьми лет. В результате требования безопасного применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств были существенно дополнены.

Согласно изменениям, подсластитель «Стевия» в виде порошка, экстракта или сиропа из травы использовать теперь нельзя, однако в ходу останутся стевиолгликозиды — экстракты, для которых более детально указано количество основного вещества и примесей, а также способ получения.

Также запрещены диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый, регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), каолин (Е559). При этом алюмосиликат натрия (Е554) по-прежнему разрешен.

Запрещены усилители вкуса и аромата мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637), консерванты сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203), пищевые танины (Е181), консерванты дифенил (Е230), муравьиная кислота (Е236), лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387), краситель кантаксантин (E161g).

Отмечается, что теперь главное требование для применения пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в максимально допустимых концентрациях.

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