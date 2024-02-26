Американский доброволец, воюющий в интернациональной бригаде, водрузил флаг США в Авдеевке, в освобождении которой он участвовал. Соответствующие кадры опубликовало в своем телеграм-канале информагентство ANNA News.

Американец, который ранее десять лет прослужил в Афганистане в десантных войсках, пояснил, что устанавливает флаг США в знак поддержки местных жителей. По его словам, это самое малое, что он может сделать.

«Мы должны быть союзниками России, поддержать ее. Это старый флаг доблести США. Посмотрите на объективные факты, проведите собственное расследование. И узнаете, что здесь происходит на самом деле. Я горд, что нахожусь здесь», — отметил американский десантник.

В настоящее время в интернациональной бригаде воюют граждане из самых неожиданных с точки зрения текущей международной обстановки стран. Например, здесь есть бойцы из Японии и Южной Кореи.