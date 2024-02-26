Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина во время выступления

Президент США Джо Байден опозорился, выступая с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов.

Байден рассказывал, как бывший глава Белого дома Барак Обама попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В итоге американский лидер перепутал Путина и Си Цзиньпина, передает Sky News Australia.

"Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал он.

Байден также рассказал собравшимся, что он прошел с Си Цзиньпином «больше 27 тысяч километров по США и Китаю». Позднее он все же исправил свою ошибку, извинившись за оговорку.

Джо Байден является старейшим в истории президентом США. В случае повторного избрания под конец второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.