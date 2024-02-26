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Комплексную систему защиты от дронов разработали в России

Источник:
РИА Новости
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Комплексную систему защиты объектов от дронов, способную выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами, разработали в России, сообщил директор по развитию компании-разработчика «Ступор» Владислав Кустарев.

«Нами была разработана единая система "Ступор" на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат», — рассказал Кустарев.

Разработчики «Ступора» с помощью собственного программного обеспечения объединили в систему устройства, работающие на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний.

«В программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать "Ступору" без помощи оператора комплекса. Отчетная и архивная информация о событиях может выгружаться прямо на телефон», — отметил Кустарев.

По его словам, инфраструктурные и военные объекты в центральной части России регулярно подвергаются атакам украинских БПЛА. Но применять против дешевых дронов дорогостоящие ракеты систем ПВО не всегда рационально.

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