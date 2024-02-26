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Силуанов оценил объем замороженных в России западных активов

Источник:
РИА Новости
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Китай сделал выводы из заморозки российских активов, и сократил свое участие в американских бумагах, заявил министр финансов России Антон Силуанов

Любые действия с российскими активами на Западе получат симметричный ответ, в России западных активов заморожено не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — заявил РИА Новости министр.

По его словам, другие страны, например Китай, уже сделали собственные выводы из этой ситуации и сократили свое участие в американских бумагах, а надежность доллара и евро окончательно подорвана.

Ранее Силуанов говорил, что страны Запада заморозили 300 миллиард долларов российских резервов.


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