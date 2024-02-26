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Международные активисты предупредили о риске ядерной войны

Источник:
РИА Новости
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Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

За два года стала чаще использоваться риторика, связанная с ядерной эскалацией, также усилились проявления опасного поведения, сказала активистка РИА Новости.

«Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике», — сказала Сандерс-Закре.

Риск применения ядерного оружия сегодня стал особенно высоким, учитывая, что все государства, обладающие ядерным оружием, создают новые, более опасные вооружения того же типа, считает Сандерс-Закре.

Она подчеркнула, что несколько государств, обладающих ядерным оружием, уже вовлечены в активный конфликт.

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Политика #Мир
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