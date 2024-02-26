Оксана Самойлова назвала своих детей нищебродами

Блогер и жена Джигана Оксана Самойлова призналась, что не щадит своих детей, заставляет быть самостоятельными.

Самойлова в интервью на YouTube-канале «Нейроны на миллион с Анастасией А» рассказала, что запрещает детям обращаться за помощью к домработнице.

А отвечая на вопрос ведущей, хвастаются ли ее дети в учебных заведениях, что они из богатой семью, ответила, что они учатся там, где дети еще более обеспеченные.

«Мои там нищеброды. Они просто помалкивают в тряпочку», — со смехом сказала Самойлова.

По данным телеграм-канала «Светские хроники», старшие дочери Самойловой и Джигана учатся в Russian International School, где стоимость обучения за год составляет 1,7 миллиона рублей. Младшая дочь ходит в первый класс школы English Nationаl School от 700 тысяч за учебный год.