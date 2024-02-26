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Оксана Самойлова назвала своих детей нищебродами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Оксаны Самойловой

Блогер и жена Джигана Оксана Самойлова призналась, что не щадит своих детей, заставляет быть самостоятельными.

Самойлова в интервью на YouTube-канале «Нейроны на миллион с Анастасией А» рассказала, что запрещает детям обращаться за помощью к домработнице.

А отвечая на вопрос ведущей, хвастаются ли ее дети в учебных заведениях, что они из богатой семью, ответила, что они учатся там, где дети еще более обеспеченные.

«Мои там нищеброды. Они просто помалкивают в тряпочку», — со смехом сказала Самойлова.

По данным телеграм-канала «Светские хроники», старшие дочери Самойловой и Джигана учатся в Russian International School, где стоимость обучения за год составляет 1,7 миллиона рублей. Младшая дочь ходит в первый класс школы English Nationаl School от 700 тысяч за учебный год.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?