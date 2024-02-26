Режиссер Антон Богданов высказался о судьбе Леона Кемстача

Режиссер и звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов высказался по поводу актерской карьеры своего пасынка Леона Кемстача.

Леон Кемстач стал популярным в мире кино после роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его отчим Богданов не видит в пасынке будущего актера.

«У Леона сегодня "стрельнула" история со "Словом пацана", а как все сложится в дальнейшем, пока неизвестно. У него сложное образование — экономика и дипломатия, три языка. И уходить в актерство - это не то что шаг назад, но это немного странный выбор будет», — цитирует режиссера StarHit.

Богданов отметил, что у 15-летнего Кемстача после «Слова пацана» много предложений по съемкам. Режиссер считает, что его пасынок «какие-то года два, три, четыре еще поснимается в свое удовольствие».