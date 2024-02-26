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Малышева показала полезные упражнения для простаты

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Елена Малышева и ее коллега, кардиолог Герман Гандельман в выпуске программы «Жить здорово!» посоветовали мужчинам три простых упражнения, полезных для простаты.

В первом упражнении мужчинам надо, стоя на коленях, делать наклоны вперед. Руки при этом нужно оставить на бедрах, а головой коснуться пола.

Затем необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях. Далее нужно соединить ступни и развести колени в стороны. Гандельман отметил, что во время этого действия напрягаются мышцы тазового дна, а также улучшается кровоснабжение в этой области.

Также врачи порекомендовали практиковать брюшное дыхание. Малышева объяснила, что для достижения эффекта во время глубокого вдоха необходимо сокращать все мышцы живота.

«Вдох — живот втянули. Выдох — живот выправили», — объяснила Малышева.

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