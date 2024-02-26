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Россия создаст боевой самолет шестого поколения

Источник:
ТАСС
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Боевой самолет шестого поколения появится в России к 2050 году, спрогнозировал научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Евгений Федосов.

По его словам, сейчас специалисты размышляют над его концепцией. В частности, для проработки деталей проекта нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего, отметил эксперт.

Федосов отметил, что из поколения в поколение боевые самолеты усложняются и становятся тяжелее, а значит и дороже. Однако логика усложнения — это «порочная практика», подчеркнул аналитик.

В настоящее время на вооружении российской армии стоит единственный самолет пятого поколения — Су-57, который впервые поднялся в воздух в 2010 году. Эксперты считают, что в случае доработок его можно превратить в истребитель шестого поколения.

Предположительно, боевые самолеты шестого поколения будут обладать искусственным интеллектом. Они смогут выполнять поставленные задачи без пилотов на борту, в полностью автономном режиме.

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mosquito__2010

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Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?