Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

«Передайте им (оппозиции), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <...> чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По его словам Лукашенко, сейчас такой момент, что его уход с поста был бы равносилен предательству. Он признал, что многим не нравится, потому что жестко требует выполнения договоренностей и принятых им решений.

«Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет», — подчеркнул белорусский лидер.