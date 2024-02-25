Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении
участвовать в выборах главы государства в 2025 году.
«Передайте им (оппозиции), что пойду. И чем сложнее будет
обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <...> чем
будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти
выборы», — цитирует РИА Новости Лукашенко.
По его словам Лукашенко, сейчас такой момент, что его уход с
поста был бы равносилен предательству. Он признал, что многим не нравится,
потому что жестко требует выполнения договоренностей и принятых им решений.
«Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция
власти и общество утонет», — подчеркнул белорусский лидер.