НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году

Источник:
РИА Новости
490 8

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

«Передайте им (оппозиции), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <...> чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По его словам Лукашенко, сейчас такой момент, что его уход с поста был бы равносилен предательству. Он признал, что многим не нравится, потому что жестко требует выполнения договоренностей и принятых им решений.

«Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет», — подчеркнул белорусский лидер.

Еще по теме
Боррель предрек скорое решение конфликта на Украине
Путин высказался о судьбе Крыма
Sky News предсказал потерю Киевом новых территорий
Нуланд заявила, что нынешняя Россия не устраивает США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия официально переименовала Киев
Путин преподал Блинкену урок истории
США ударят по российской оборонке
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
Обсуждение (8)
Картина дня
Боррель предрек скорое решение конфликта на Украине
Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году
Нуланд заявила, что нынешняя Россия не устраивает США
Танки Abrams заметили в ДНР у Авдеевки
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Путин преподал Блинкену урок истории
68
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
55
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
52
Тело Алексея Навального передали матери
38
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона