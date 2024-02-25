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Танки Abrams заметили в ДНР у Авдеевки

Источник:
ТАСС
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Танки M1A1 Abrams
Фото: The U.S. Army
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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Удавиков

они себя кем возомнили, от колониальной политики отойти не могут, на халяву привыкли жить за счёт грабежей...