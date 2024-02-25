Путин высказался о судьбе Крыма

Крым и Севастополь стали неотъемлемой части России, напомнил президент России Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией», — сказано в обращении.

По его словам, Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России. А на полуострове реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, подчеркнул президент.

«На этой древней земле — великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры», — отметил Путин.