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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин высказался о судьбе Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Крым и Севастополь стали неотъемлемой части России, напомнил президент России Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией», — сказано в обращении.

По его словам, Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России. А на полуострове реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, подчеркнул президент.

«На этой древней земле — великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры», — отметил Путин.

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Политика #Мир
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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Asd10

Кто то прямо им даст время на восстановление.

jeryakob

теперь надо пытаться вывезти за границу . там жена и дети. и экспертиза, хотя органы и изъяты наверняка.