НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Эксперт дал советы по «оживлению» зависшего смартфона

Источник:
Sibnet.ru
293 1

Эксперт Ваге Закарян дал рекомендации, как решить проблему внезапно зависшего экрана смартфона — есть несколько способов.

Первое, на что следует обратить внимание, — размер оперативной памяти. Сбои в работе телефона могут обозначать, что памяти не хватает для правильной и стабильной работы всех приложений, приводит «Прайм» совет эксперта.

Поэтому необходимо удалить ненужные или наименее важные приложения, а также во время использования телефона не забывать выключать работающие в фоновом режиме. Помочь может отключение живых обоев.

Если же телефон завис и не реагирует ни на какие манипуляции — нужно перезагрузить устройство. При отсутствии результата после этого действия остается только оставить гаджет в покое и позволить ему полностью разрядить аккумулятор.

По словам Закаряна, это решает проблему с высокой вероятностью. Но, если проблемы с телефоном продолжают повторяться — требуется обновление программного обеспечения (ПО).

«Часто с обновлением ПО устраняются и критические ошибки, которые и приводят к зависанию телефона», — рассказал специалист.

Еще по теме
Смартфоны научились удаленно сжигать через зарядку
Представлен флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra
Названы самые прожорливые приложения смартфона
Xiaomi усложнила прошивку своих смартфонов
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
91423
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
15345
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
13959
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
15921
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
25422
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
84342
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
17216
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
17438
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
20267
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
35786
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Германия официально переименовала Киев
Путин преподал Блинкену урок истории
США ударят по российской оборонке
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Asd10

Кто то прямо им даст время на восстановление.

jeryakob

теперь надо пытаться вывезти за границу . там жена и дети. и экспертиза, хотя органы и изъяты наверняка.