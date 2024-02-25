Эксперт дал советы по «оживлению» зависшего смартфона

Эксперт Ваге Закарян дал рекомендации, как решить проблему внезапно зависшего экрана смартфона — есть несколько способов.

Первое, на что следует обратить внимание, — размер оперативной памяти. Сбои в работе телефона могут обозначать, что памяти не хватает для правильной и стабильной работы всех приложений, приводит «Прайм» совет эксперта.

Поэтому необходимо удалить ненужные или наименее важные приложения, а также во время использования телефона не забывать выключать работающие в фоновом режиме. Помочь может отключение живых обоев.

Если же телефон завис и не реагирует ни на какие манипуляции — нужно перезагрузить устройство. При отсутствии результата после этого действия остается только оставить гаджет в покое и позволить ему полностью разрядить аккумулятор.

По словам Закаряна, это решает проблему с высокой вероятностью. Но, если проблемы с телефоном продолжают повторяться — требуется обновление программного обеспечения (ПО).

«Часто с обновлением ПО устраняются и критические ошибки, которые и приводят к зависанию телефона», — рассказал специалист.