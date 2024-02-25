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Sky News предсказал потерю Киевом новых территорий

Источник:
Sibnet.ru
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Украина в 2024 может лишиться значительной части территорий, в том числе оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса, приводит телеканал Sky News мнение экспертов.

«Если Украина не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге», сказал эксперт Хусейн Алиев.

Об этом говорит также экс-директор аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований (Лондон) Майкл Кларк. По словам эксперта, потеря территорий крайне вероятна для Украины.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин сказал «Известиям», что положение ВСУ бесперспективно, потому что им не хватает снарядов, они экономят оружие и даже профессионализм не спасет украинских военных без помощи Запада.

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Политика #Мир
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