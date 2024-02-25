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Ужесточение условий для иноагентов анонсировали в Госдуме

Источник:
ТАСС
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Член комитета палаты по международным делам Госдумы Мария Бутина не исключила возможности ужесточения условий для работы иноагентов в России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты считают необходимым лишить иноагентов возможности получать доходы в России. Например, в первом чтении уже принят законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

«Будут какие-то дополнительные инициативы или нет — посмотрим, все будет зависеть от того, насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого», — сказала Бутина ТАСС.

При этом, по ее словам, в России нет задачи «уничтожить» иноагентов. Меры по ограничению условий работы иностранных агентов в стране принимаются для защиты и информирования россиян об их деятельности.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Asd10

Кто то прямо им даст время на восстановление.

jeryakob

теперь надо пытаться вывезти за границу . там жена и дети. и экспертиза, хотя органы и изъяты наверняка.